السوق الرسمية: تراجع الدولار والإسترليني أمام الدينار وارتفاع اليورو

مقر المصرف المركزي في طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)

تباينت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية أمام الدينار، اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات الثلاثاء.

وانخفض متوسط سعر الدولار على نحو طفيف مسجلًا 4.60 دينار، مقابل 4.61 دينار أمس، حسب نشرة الأسعار الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وكذلك الجنيه الإسترليني الذي خسر قرشًا ليسجل 6.16 دينار مقابل 6.17 دينار أمس، لكن اليورو صعد قرشًا إلى 5.18 دينار من 5.17 دينار أمس.

وتراجع سعر الليرة التركية إلى 0.35 دينار من 0.39 دينار أمس، واستقر اليوان الصيني عند 0.72 د‫ينار.

أما العملات العربية، فقد ثبت سعر الدينار التونسي عند 1.59 دينار ليبي، والدرهم الإماراتي عند 1.25 دينار، والريال السعودي عند 1.22 دينار.