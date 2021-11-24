468 إصابة جديدة و11 وفاة بـ«كورونا» في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 نوفمبر 2021, 11:02 صباحا
النشرة الوبائية الصادرة الأربعاء 24 نوفمبر 2021. (مركز مكافحة الأمراض)

سُجلت 468 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» في ليبيا خلال الساعات الـ24 الماضية، علاوة على 130 حالة حرجة، و11 وفاة، و2013 شفاء، بحسب ما أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الأربعاء.

وقال المركز في بيانه رقم «569»، إنه تسلَّم، الثلاثاء، 4266 عينة للكشف عن الفيروس، حيث تبيّن سلبية 3798 عينة، وإيجابية 468 عينة بنسبة 11% من إجمالي العينات المفحوصة.

وبذلك، تبلغ الحصيلة الإجمالية لإصابات الوباء منذ ظهوره في ليبيا مارس 2020، 369 ألفًا و455 حالة بينها 29 ألفًا و136 نشطة، و334 ألفًا و905 حالات شفاء، و5414 وفاة.

في حين بلغ إجمالي المطعمين بالجرعة الأولى المضادة لفيروس «كورونا» مليون و655 ألفًا و281 شخصًا، فيما تلقى 619 ألفًا و509 أشخاص الجرعة الثانية.

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