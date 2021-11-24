ضبط شخص يبيع أسلاك كهرباء مسروقة في السواني

متهم ببيع أسلاك كهرباء مسروقة في السواني، 24 نوفمبر 2021، (الداخلية)

ضبطت إدارة حماية الطاقة الكهربائية فرع الجفارة شخصًا يبيع أسلاك كهرباء مسروقة بمنطقة السواني.

وتلقت الإدارة معلومات حول المتهم الذي يبيع ويشتري الأسلاك داخل أحد محال الخردة بالمنطقة، حسب بيان وزارة الداخلية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وأشار البيان إلى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بخصوص الواقعة، وإحالة المتهم إلى جهات الاختصاص.

واشتكت الشركة العامة للكهرباء من استمرار ظاهرة سرقة الأسلاك؛ حيث تسببت تلك الجرائم في انقطاع التيار عدة مرات في مناطق مختلفة، وما مثل أيضًا مشكلة لاستقرار الشبكة الكهربائية.