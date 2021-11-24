انعقاد منتدى الصناعة الليبي التونسي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 نوفمبر 2021, 01:54 صباحا
جانب من المنتدى الصناعي الليبي التونسي الأول (صفحة وزارة الاقتصاد على فيسبوك)

انطلق، يوم الثلاثاء، المنتدى الصناعي الليبي التونسي الأول، الذي احتضنته تونس في قصر المعارض بالكرم، بحضور وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة لشؤون المناطق الحرة نوري علي محمد.

بدأت الفعاليات بمعرض «صِنع في ليبيا» والذي تعقد فعالياته خلال الفترة من 23-27 نوفمبر 2021، وفق بيان نشرته وزارة الاقتصاد والتجارة على «فيسبوك».

وضم المعرض قرابة 150 شركة من الشركات الليبية المنتجة، وتأتي هذه الفعالية ضمن مساعٍ عديدة لدعم الشراكة الليبية التونسية، ولتبادل الخبرات الاقتصادية، متضمنًا مداخلات عدّه حول مجالات التجارة والتعاون الصناعي المشترك بين الدولتين.

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وتهدف تظاهرة «صُنع في ليبيا»، إلى تبادل الخبرات والاستفادة من التجربة التونسية بشأن خدمات مساندة المؤسسات الاقتصادية، ودعم وتعزيز الشراكة الاقتصادية لتحقيق التكامل والتعاون المشترك، بهدف دفع التصدير والنهوض بالمنتجات التونسية الليبية، حسب وزارة الصناعة.

وفي مايو الماضي، عقد منتدى الاقتصاد الليبي التونسي، الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة والزراعة سبها ومجلس رجال الأعمال التونسي - الأفريقي، وتضمن معرضا تجاريا مشتركا بين دولتي ليبيا وتونس.

وتهدف هذه المنتديات إلى تشجيع الاستثمار بالسوقين الليبية والتونسية، ودعم الصادرات المحلية وتحفيز التبادل التجاري وعقد الاتفاقات والتشبيك بين الشركات ورجال الأعمال بالبلدين وفتح أسواق نحو أفريقيا.

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