الصين تدعو لمغادرة القوات الأجنبية والمرتزقة لتهيئة بيئة مواتية للانتخابات الليبية

مندوب الصين خلال جلسة مجلس الأمن حول إحاطة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن الوضع في ليبيا الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 (تلفزيون الأمم المتحدة على الإنترنت)

دعا مندوب الصين لدى الأمم المتحدة إلى ضرورة مغادرة جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من أجل تهيئة بيئة مواتية لنظيم الانتخابات في ليبيا، مؤكدًا أن موقف بكين لم يتغير إزاء المحكمة الجنائية الدولية بشأن النظر في حالة ليبيا.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الأمن، بشأن إحاطة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، مساء اليوم الإثنين، حول الوضع في ليبيا.

- مندوبة أيرلندا بالأمم المتحدة تطالب القبض على سيف الإسلام القذافي

- مندوب فيتنام: من المهم توفير بيئة أمنية مواتية لإجراء الانتخابات الليبية

وقال إن اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا الموقع في أكتوبر 2020، صمد حتى الآن وتم تحقيق تقدم في العملية الانتخابية، مشيرًا إلى مؤتمر باريس الأخير الدولي حول ليبيا والرسالة التي وجهها المشاركون فيه بشأن الالتزام بتنفيذ الانتخابات واستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وشدد مندوب الصين على ضرورة أن تلعب المحكمة الجنائية الدولية دورًا داعمًا للعملية السياسية والمصالحة في ليبيا.