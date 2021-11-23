بريطانيا تطالب السلطات الليبية بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لتسليم المطلوبين

مندوب بريطانيا لدى الأمم المتحدة خلال جلسة مجلس الأمن حول إحاطة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن الوضع في ليبيا الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 (تلفزيون الأمم المتحدة على الإنترنت)

طالب مندوب بريطانيا لدى الأمم المتحدة، السلطات الليبية بالتعاون مع مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لتوقيف وتسليم الاشخاص المطلوبين لدى المحكمة.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الأمن، بشأن إحاطة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، مساء اليوم الإثنين، حول الوضع في ليبيا.

وقال المندوب البريطاني إن المملكة المتحدة تدعم جهود المحكمة الجنائية الدولية في الحالة الليبية، داعيا السلطات الليبية إلى تسيير زيارة المدعي العام للمحكمة العام المقبل، وتقديم الدعم اللازمة للتحقيقات التي يجريها مكتبه هناك.

وأضاف أن بريطانيا تؤيد تمديد ولاية البعثة الدولية لتقصي الحقائق في ليبيا، مطالبًا الحكومة الليبية بتسهيل مهمتها، و«توفير الحماية والرعاية للنساء المحتجزات في سجن الكويفية في بنغازي، وكذلك المعتقلين في سجن معيتيقة في طرابلس».

وشدد على ضرورة ملاحقة المرتزقة الذين ارتكبوا جرائم في ليبيا، داعيًا الحكومة الليبية إلى مواصلة التحقيق في هذه الجرائم وكشف المسؤولين عنها، مؤكدا أن بلاده قدمت الدعم اللازم للسلطات الليبية المختصة بالتحقيق في هذه الجرائم.