مندوب النيجر بالأمم المتحدة يطالب بمعاقبة رعاة ومرتكبي الجرائم في ليبيا

قال مندوب النيجر لدى الأمم المتحدة إن رسالة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن ليبيا «مؤثرة»، مشيدًا بالتحقيقات التي أجرتها المحكمة بشأن الحالة الليبية منذ العام 2020. وحث المحكمة على التعاون مع حكومة الوحدة الوطنية.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الأمن، بشأن إحاطة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، مساء اليوم الإثنين، حول الوضع في ليبيا.

وطالب مندوب النيجر مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالتعاون وتقديم الدعم اللازم للعملية السياسية والمصالحة الوطنية، مشيرًا إلى أن المطلوبين لدى المحكمة لم يخضعوا للمساءلة لدى مكتب المدعي العام، ولا لدى الحكومة الليبية.

ودعا مندوب النيجر السلطات الليبية إلى استمرار التحقيق في التعذيب والجرائم الجنسية والجرائم التي تقع في مناطق معينة، لوضع حد لها، ومعاقبة رعاتها ومرتكبيها، وهو ما ينسحب على الغارات الجوية والاعتداءات المختلفة.

وأشاد بجهود المكتب وتمكنه من إنجاز بعض التحقيقات في ليبيا، وإجراء بعض المقابلات مع بعض الأطراف الليبية، مرحبًا بالتقدم الذي حققته في هذه الحالة، كما حث كذلك السلطات الليبية على التعاون مع المحكمة.

وندد مندوب النيجر باستمرار الانتهاكات بحقوق المهاجرين في ليبيا، داعيًا المحكمة إلى التنسيق مع السلطات الليبية والـ«يوروبول» للتحقيق مع المتورطين فيها.