مندوب فيتنام: من المهم توفير بيئة أمنية مواتية لإجراء الانتخابات الليبية

قال مندوب فيتنام إن «من المهم النهوض بالعملية السياسية في ليبيا لضمان إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها بنجاح، ومن المهم قبل ذلك أن تحترم الأطراف الليبية وقف إطلاق النار وإعداد بيئة أمنية مواتية لإجراء الانتخابات».



جاء ذلك خلال جلسة مجلس الأمن، بشأن إحاطة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، مساء اليوم الإثنين، حول الوضع في ليبيا.



وشدد على ضرورة تحسين الوضع الإنساني في ليبيا، مطالبًا الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بالعمل على ذلك، خاصة الأطفال والمهاجرين والمرأة والمدنيين وحمايتهم من مخلفات الحرب.



وأكد موقف بلاده الثابت بأن الدولة تتحمل المسؤولة عن تنفيذ القانون الإنساني الدولي ومنع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ينبغي أن تتم في هذا الإطار.