المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية: قضايا ليبيا يتولاها نائبي

قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، مساء اليوم الإثنين، إن القضايا الخاصة بليبيا لدى المحكمة يتولاها نائبه، نافيًا علاقته بها.

وأكد خان، في كلمته، أنه يعتزم زيارة ليبيا العام المقبل للقاء مختلف الأطراف الليبية في إطار جهوده لإعداد التقرير المقبل بشأن الحالة في ليبيا، مشيرًا إلى أن التحديات في ليبيا لا تزال قائمة على الرغم من الجهود التي يبذلها فريق المحكمة.

وأضاف خان أن المحكمة لا زالت تحقق في تقارير وردت بشأن وفاة كل من محمود الورفلي والتهامي خالد؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإخطار قضاة المحكمة.