لعمامرة يصل الكونغو برازافيل لإجراء محادثات حول ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 23 نوفمبر 2021, 09:27 مساء
وزير الخارجية الجزاري رمطان لعمامرة. (إذاعة الجزائر الدولية)

وصل وزير الخارجية الجزائري رمضان لعمامرة، مساء اليوم الثلاثاء، إلى الكونغو برازافيل، في زيارة عمل رسمية بصفته مبعوثا خاصا للرئيس عبدالمجيد تبون، وذلك لإجراء محادثات بشأن ليبيا.

وقالت إذاعة الجزائر الدولية عبر حسابها على «تويتر» إن «زيارة لعمامرة تندرج في إطار تقاليد التشاور والتنسيق بين البلدين الجزائر والكونغو برازافيل حول القضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة على الصعيد القاري وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بعمل اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الافريقي حول ليبيا التي يرأسها رئيس جمهورية الكونغو، دونيس ساسو نغيسو».

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وأوضحت إذاعة الجزائر الدولية لعمامرة يزور برازافيل «بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون»، حيث كان في استقباله لدى وصوله مطار برازافيل، وزير الدولة الكونغولي فلوران نتسيبا، رئيس ديوان رئاسة جمهورية الكونغو.

وتتزامن زيارة لعمامرة إلى برازفيل لبحث عمل اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى بشأن ليبيا، مع الرئيس الكونغولي، مع الإعلان عن استقالة المبعوث الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش.

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