السيسي للمنفي: هدف مصر الأساسي إنهاء التدخلات الأجنبية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 23 نوفمبر 2021, 09:09 مساء
لقاء المنفي والسيسي بالعاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة، الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021. (المجلس الرئاسي)

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إن هدف بلاده الأساسي هو تحقيق السلام والأمن في ليبيا، لافتًا إلى أن المصلحة العليا للدولة الليبية تأتي في المقام الأول، التي تنبع من مبادئ الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية واستعادة الأمن والاستقرار بها، وإنهاء التدخلات الأجنبية.

جاء ذلك خلال لقاء السيسي مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، على هامش انعقاد قمة «الكوميسا» في العاصمة الإدارية الجديدة، شرق القاهرة.

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وأفاد بيان للناطق باسم الرئاسة المصرية، بأن اللقاء شهد الحديث عن «مؤتمر باريس»، الذي تضمن التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات الوطنية في موعدها المقرر في ديسمبر 2021، «بما أعطى رسائل إيجابية حول دعم المجلس الرئاسي للعملية الديمقراطية، والتزامه بتنفيذ بنود خارطة الطريق الوطنية رغم تعدد التحديات الداخلية في هذا الشأن».

وجدد السيسي «التأكيد على دعم مصر الكامل للمسار السياسي لتسوية الأزمة الليبية، والحرص على تعزيز التنسيق الوثيق مع الجانب الليبي خلال الفترة الحالية في هذا الشأن».

وأضاف البيان أن اللقاء شهد استعراض جهود استعادة الأمن والاستقرار بالدولة الليبية، حيث أكد السيسي أن «هدف مصر الأساسي هو تحقيق السلام والأمن في ليبيا وتفعيل الإرادة الحرة لشعبها، وأن المصلحة العليا للدولة الليبية تأتي في المقام الأول، والتي تنبع من مبادئ الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية واستعادة الأمن والاستقرار بها، وإنهاء التدخلات الأجنبية».

ونقل البيان المصري عن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، تأكيده «التقدير الشديد في ليبيا على المستويين الرسمي والشعبي للدور المصري الحيوي في استعادة السلم والاستقرار في ليبيا، وذلك في ظل العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط بين البلدين الشقيقين».

كما أكد المنفي «حرصه على مواصلة التشاور المكثف مع مصر وصولاً إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي في ليبيا في موعده لضمان مستقبل أفضل للمواطنين الليبيين».

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