ليبيا محور مكالمة هاتفية بين دراغي ومحمد بن زايد

ولي عهد أبوظبي تحدث هاتفيا مع رئيس الوزراء الإيطالي (الإنترنت)

أفادت السلطات الإيطالية بأن مكالمة هاتفية جرت بين رئيس الوزراء ماريو دراغي، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، وفق ما نقلت وكالة «آكي» الإيطالية اليوم الثلاثاء.

وذكرت رئاسة الوزراء الإيطالية، أن الاتصال الهاتفي الذي جرى عصر أمس الإثنين «شهد تبادل وجهات النظر حول التعاون الثنائي وأفق تعزيزه، فضلاً عن الملفات الإقليمية الرئيسية مع إيلاء اهتمام خاص للوضع في ليبيا».

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وأعلنت الإمارات، في وقت سابق اليوم، أن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، سيتوجه غدًا الأربعاء إلى تركيا في زيارة رسمية، يبحث خلالها قضايا إقليمية ودولية، إضافة للعلاقات الثنائية.

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، فإن محمد بن زايد يزور تركيا، تلبية لدعوة من الرئيس رجب طيب إردوغان، لبحث «مجمل القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين».