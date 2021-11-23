بريطانيا: ندعم استقلالية واستقرار مؤسسة النفط الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 23 نوفمبر 2021, 07:32 مساء
لقاء جمع سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هورندال، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله (حساب السفارة على تويتر)

أعلنت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، دعمها المؤسسة الوطنية للنفط، لتحقيق الاستقلالية والاستقرار، لأنهما يسهمان في توفير الثقة للمستثمرين.

جاء ذلك خلال لقاء جمع سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هورندال، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، وفق تغريدة للسفارة على حسابها في موقع «تويتر».

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وقالت السفارة إن «استقلالية واستقرار المؤسسة الوطنية للنفط تسهم في توفير الثقة للمستثمرين وهي جزء لا يتجزأ من استقرار وازدهار ليبيا». وتابعت: «نحن نقف إلى جانب المؤسسات الليبية القوية والموحدة التي تعمل لصالح جميع الليبيين».

كما أشارت إلى أن القائمة بأعمال السفارة البريطانية لدى ليبيا، كايت إنجليش، شاركت في جلسة نقاش خلال قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد اليوم في طرابلس، مشيرة إلى أن بلادها تبدي دعمها للانتقال المستدام في ليبيا.

وانطلقت أمس الإثنين قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد، التي تستعرض خطة الحكومة للاستثمار في قطاع النفط والغاز مع الشركات الرائدة بالمجال، وزيادة القدرات الإنتاجية وبرامج تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، بالإضافة إلى مشاريع استثمارية في مجال الطاقة البديلة ودعم وتطوير الشبكة العامة للكهرباء.

وفي 22 سبتمبر الماضي، دعا وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، بريطانيا لتنظيم اقتصادي مشترك، يضم المؤسسات والفعاليات الاقتصادية برعاية وزيري الاقتصاد والتجارة في البلدين؛ بهدف تبادل الخبرات، وبحث فرص التعاون الواعدة في مجالات الاستثمار، وتنفيذ وتفعيل المناطق الحرة والصناعية وتنظيم معارض دولية مشتركة.

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