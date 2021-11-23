«سوناطراك» تشاور ليبيا حول صيانة منشآت الطاقة واستئناف أنشطتها

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | الثلاثاء 23 نوفمبر 2021, 06:36 مساء
الوفد الجزائري المشارك في «قمة ليبيا للطاقة» بطرابلس. (سوناطراك)

أعلنت شركة «سوناطراك» الجزائرية الحكومية، اليوم الثلاثاء، مشاوراتها مع السلطات الليبية لاستئناف أنشطتها قريبًا؛ حيث تملك استثمارات في حوض غدامس.

وشاركت الشركة الجزائرية عبر وفد رفيع المستوى ضم الرؤساء والمديرين العامين للشركات الفرعية المختصة في الخدمات النفطية للمجمع يومي الإثنين والثلاثاء في قمة ليبيا للطاقة المنعقدة بالعاصمة طرابلس وفق بيان لها.

وقالت الشركة الجزائرية، إن قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد «تهدف إلى عرض خطة الحكومة الليبية للاستثمار في قطاع النفط والغاز مع الشركات النفطية وزيادة القدرات الإنتاجية وبرامج تدريب وتأهيل الكوادر الليبية». مشيرة إلى أنها تعتزم طرح مشاريع استثمارية في مجال الطاقة البديلة ودعم وتطوير الشبكة العامة للكهرباء.

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وشارك في الحدث الاقتصادي العديد من الشركات العالمية المتخصصة في مجال صناعة النفط والغاز والطاقة؛ حيث مثَّل فرصة لبحث سُبل التعاون المشترك مع الطرف الليبي ومساهمة مجمع سوناطراك في عمليات تأهيل وصيانة المنشآت النفطية والغازية وكذا استئناف الشركة لأنشطتها في الاستكشاف والإنتاج في القريب العاجل يضيف البيان.

وتتواجد سوناطراك في ليبيا بموجب عقود شراكة للاستكشاف والإنتاج مع شركة النفط الليبية غير أن الظروف الأمنية المتدهور في 2015 دفعتها إلى مغادرة البلاد.

ووقَّعت المؤسسة النفط للنفط و«سوناطراك» في العام 2018 اتفاقًا تقوم بموجبه الشركة الجزائرية بتشغيل منطقتي التعاقد في حقل غدامس قرب حدود البلدين حالما تسمح الظروف الأمنية.

الوفد الجزائري المشارك في «قمة ليبيا للطاقة» بطرابلس. (سوناطراك)
الوفد الجزائري المشارك في «قمة ليبيا للطاقة» بطرابلس. (سوناطراك)
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