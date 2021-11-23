ارتفاع عدد الملقحين ضد فيروس كورونا بسرت إلى 25 ألفا

عناصر طبية في مركز عزل سرت, (الإنترنت)

ارتفع عدد الملقَّحين ضد فيروس كورونا في بلدية سرت، إلى 25 ألفًا و658 مواطنًا ومواطنة.

وأكد مدير مكتب الرعاية الصحية الأولية سرت، المدير العام لحملة التطعيمات محمد إدريس، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن إجمالي من تم تلقيحهم ضد فيروس كورونا ببلدية سرت حتى الآن بلغ 25 ألفًا و658 مواطنا ومواطنة.

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وتابع أن جميع الأطقم الطبية العاملة بالمراكز الصحية المستهدفة بالتطعيمات، مستعدة لتقديم الخدمات الطبية، مضيفًا أن أغلب الطعوم متوفرة من المركز الوطني لمكافحة الأمراض، والذي أعطى الإذن لتقديم لقاح سينوفارم الصيني لمن تتراوح أعمارهم بين 12 و17 سنة.

ودعا إدريس، المواطنين الذين لم يتلقوا التطعيم، للتوجُّه إلى أقرب مركز صحي بسرت وضواحيها، لتلقي اللقاح.