صنع الله يرد على استفسار اللافي حول بيع أسهم ليبيا في إحدى الشركات النفطية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 23 نوفمبر 2021, 03:31 مساء
من لقاء صنع الله، عبدالله اللافي، 23 نوفمبر 2021. (المجلس الرئاسي)

قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، إن المؤسسة لا علاقة لها بما يثار حول بيع حصص ليبيا من أسهمها في إحدى الشركات النفطية، «لا من قريب، ولا من بعيد».

وأكد صنع الله ردًا على استفسار نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، حول هذا الأمر في لقاء جمع بينهما أمس، أنه ليس من اختصاص المؤسسة التصرف أو التنازل عن حصص ليبيا في المؤسسات والشركات، مضيفًا أن المؤسسة تعمل من أجل تعزيز القدرات الإنتاجية، وتطوير أداء القطاع لما فيه مصلحة البلاد، وفق بيان للمجلس اليوم.

وناقش اللقاء سير العمل بالمؤسسة، والاطلاع على كل ما يتعلق بتطوير أدائها، فيما أطلع صنع الله، نائب رئيس المجلس الرئاسي، على إجراءات العمل الخاصة بالمؤسسة من النواحي الفنية والإدارية، مؤكدًا أن الأعمال بكل الحقول والموانئ تسير بشكل جيد.

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فيما أكد اللافي أهمية الحفاظ على قوة وتماسك المؤسسة الوطنية للنفط، وضرورة إبعاد المؤسسة عن كل التجاذبات والصراعات السياسية، باعتبار «النفط هو قوت الليبيين جميعًا، وهي المصدر الوحيد لرزقهم».

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