الخدمات الصحية تطلق حملة لتطعيم طلبة الصف التاسع في أجدابيا

حملة لتطعيم طلبة الصف التاسع في أجدابيا, (أرشيفية : الإنترنت)

أعلنت إدارة الخدمات الصحية في مدينة أجدابيا، إطلاق حملة تطعيم لطلبة الصف التاسع من مرحلة التعليم الأساسي بالمدينة.

وقال مكتب الإعلام بإدارة الخدمات الصحية، على صفحتها على موقع «فيسبوك»، إن حملة التطعيم ستبدأ اليوم ولمدة أسبوع مع مراعاة التوزيع الجغرافي للمدارس.

وأضاف، أن التطعيمات ستكون متوفرة في العيادات الطبية التابعة للخدمات الصحية، حسب التوزيع الجغرافي للمدارس بالبلدية على النحو الآتي: «المحلة الشمالية: عيادة محمد الدرة، والمحلة الشرقية: في عيادة شهداء أجدابيا، والمحلة الغربية: عيادة عبدالحفيظ القرفة».

وطالبت الخدمات الصحية أجدابيا، بضرورة الالتزام بالنطاق الجغرافي لكل مدرسة التي تقع فيها العيادات المذكورة، حتى يتسنى للأطقم الطبية تأدية أعمالهم بالشكل المطلوب.