السوق الرسمية: الدولار يرتفع أمام الدينار.. واليورو والإسترليني يتراجعان

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 23 نوفمبر 2021, 02:01 مساء
مقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)

تباينت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية أمام الدينار، اليوم الثلاثاء، مقارنة بتعاملات الإثنين.

وارتفع متوسط سعر الدولار على نحو طفيف مسجلًا 4.61 دينار مقابل 4.60 دينار أمس، حسب نشرة الأسعار الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

لكن اليورو هبط إلى 5.17 دينار من 5.18 دينار أمس، وكذلك الجنيه الإسترليني الذي سجّل 6.17 دينار مقابل 6.18 دينار أمس.

وتراجع سعر الليرة التركية إلى 0.39 دينار من 0.41 دينار أمس، واستقر اليوان الصيني عند 0.72 د‫ينار.

أما العملات العربية، فقد انخفض سعر الدينار التونسي إلى 1.59 دينار ليبي مقابل 1.60 دينار أمس، وثبت الدرهم الإماراتي عند 1.25 دينار، والريال السعودي عند 1.22 دينار.

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