لجنة «5+5» في تونس لبحث ملف إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية

أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، (أرشيفية: الإنترنت)

وصل أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» إلى تونس اليوم الثلاثاء.

وستعقد اللجنة اجتماعًا يتناول ملف إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، حسب بيان مقتضب على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

واجتمعت اللجنة في مطلع نوفمبر الجاري بالعاصمة المصرية القاهرة، بحضور ممثلين من تشاد والنيجر والسودان.

وتوصلت إلى اتفاق مع ممثلي الدول الثلاث «على إنشاء آلية اتصال وتنسيق فعالة لدعم تنفيذ خطة عملها بشأن خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية في عملية تدريجية ومتوازنة ومتزامنة ومتسلسلة»، حسب بيان سابق لبعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا.