السايح يوضح آلية تصويت الليبيين في الخارج

قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، اليوم الثلاثاء، إن الليبيين المقيمين في الخارج سيصوِّتون في الانتخابات المقبلة «عبر البريد»، مستثنيًا ثلاث دول من إجمالي نحو 42 دولة من هذا الإجراء.

وأوضح السايح خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم، لمناسبة انتهاء مرحلة قبول طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية، أنه جرى الاتفاق مع شركة بريد «دي إتش إل» العالمية لنقل هذا البريد من نحو 42 دولة يقيم فيها الليبيون بمجرد نشر القائمة النهائية للمرشحين، مستثنيًا ثلاث دول سيجرى فتح مراكز اقتراع بها.

وتشمل هذه الدول «مصر، تركيا وتونس»، حسب السايح، الذي أوضح أن مراكز الاقتراع ستُفتح في هذه الدول في 22 ديسمبر المقبل.