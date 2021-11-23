السايح: الحملات الدعائية تنطلق بعد إعلان القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة

السايح خلال إلقائه كلمة في مؤتمر صحفي، 23 نوفمبر 2021، (صورة من بث مباشر)

قال رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، إن الحملات الدعائية ستنطلق بعد إعلان القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف: «أغلق باب الترشح يوم أمس بواقع 98 مرشحًا استوفوا الوثائق والمستندات التي اشترطتها لائحة تسجيل المرشحين، وجرى تحويل بعض الوثائق إلى الجهات المعنية، وعند رد تلك الجهات ستُنشر القائمة الأولية للمرشحين والمرشحات لإتاحة المجال أمام ذوي المصلحة للطعن في ما ورد من أسماء»، حسب كلمته في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء.

وأوضح أن فترة الطعون حسب القانون هي ثلاثة أيام لتقديم الطعون، ومثلها للنظر فيها من اللجنة المختصة، ثم ثلاثة أيام أخرى للاستئناف، ومثلها للنظر فيها وإصدار القرار النهائي بشأن من قُبل ترشُّحه ومن استُبعد من القوائم الأولية.

وتابع: «لم نكن نتوقع الإقبال الكبير على الترشُّح من قبل الليبيين، التي تعكس رغبتهم في الترشُّح لهذا الاستحقاق التاريخي، وكنا نتوقع إصدار القوائم الأولية اليوم، لكن للأسف الأعداد الكبيرة دفعتنا للتأجيل، وستنشر القوائم الأولية غدًا وبعد غد، بعد التأكد من معلومات المرشحين من الجهات ذات العلاقة».

وأردف: «توزيع بطاقة الناخب يبشّر بمشاركة فاعلة من جميع الليبيين، وهناك أكثر من مليون و700 ألف مواطن حصلوا على البطاقات، وننتظر تجاوز مليوني بطاقة الأيام المقبلة».