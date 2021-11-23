المنفي يشارك في قمة «كوميسا» بالقاهرة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 23 نوفمبر 2021, 11:52 صباحا
المنفي مع الزعماء المشاركين في قمة كوميسا بالقاهرة، 23 نوفمبر 2021، (المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي)

يشارك رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، صباح اليوم الثلاثاء، في افتتاح أعمال القمة الـ21 لتجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي «كوميسا»، التي تستضيفها العاصمة المصرية القاهرة.

ويحضر القمة ممثلو الدول الأفريقية أعضاء التجمع، البالغ عددها 21 دولة، إلى جانب سكرتير عام الكوميسا، وعدد من رؤساء التجمعات الاقتصادية بالقارة السمراء، حسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس المجلس.

وتُعقد القمة تحت شعار «تعزيز القدرة على الصمود من خلال التكامل الرقمي الاقتصادي الاستراتيجي»، بهدف تشجيع استخدام أدوات الاقتصاد الرقمي، لتيسير ممارسة الأعمال داخل التجمع، وتعزيز قدرة الدول أعضاء التجمع على الصمود لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا على اقتصاداتها.

ووصل المنفي، مساء أمس الإثنين، إلى القاهرة، للمشاركة في هذه القمة، تلبيةً لدعوة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

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