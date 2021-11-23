إيطاليا تمد بلديات ليبية بمركبات نظافة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 23 نوفمبر 2021, 11:15 صباحا
إيطاليا تمد بلديات ليبية بمركبات نظافة، 22 نوفمبر 2021. (وزارة الحكم المحلي)

تسلَّمت وزارة الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الثلاثاء، شحنة مركبات نظافة مخصصة لعدد من البلديات لرفع أداء قطاع النظافة داخل نطاقها، وذلك ضمن برنامج «جسر التضامن 2».

ودشّنت الحكومة الإيطالية برنامج «جسر التضامن» مطلع العام 2018، وتستهدف من خلاله تقديم الدعم إلى المناطق المتضرِّرة من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، ويشرف على تنفيذه السفارة الإيطالية في ليبيا.

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والشحنة هي الأولى، ومن المقرَّر أن تشرع وزارة الحكم المحلي في توزيعها خلال الفترة المقبلة، فيما تصل شحنات أخرى قريبًا، وفق بيان صادر عن الوزارة.

وسبق أن عقدت الوزارة في يوليو 2020، اجتماعًا مع السفارة الإيطالية في ليبيا خُصِّص لتقييم المرحلة الثانية من برنامج «جسر التضامن 2»، وقد اتفق الطرفان على «تواصل التنسيق والتشاور وفتح آفاق جديدة لدعم قدرات البلديات من أجل تحسين تقديم الخدمات للبلديات والمواطن».

إيطاليا تمد بلديات ليبية بمركبات نظافة، 22 نوفمبر 2021. (وزارة الحكم المحلي)
إيطاليا تمد بلديات ليبية بمركبات نظافة، 22 نوفمبر 2021. (وزارة الحكم المحلي)
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