«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من سرت إلى شحات

حذّر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح نشطة، اليوم الثلاثاء، على الساحل من سرت إلى شحات.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، أن هذه الرياح قد تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

- السماء قليلة السحب، تتكاثر من حين إلى آخر، مع سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.

- الرياح جنوبية غربية إلى متغيّرة الاتجاه على ساحلي زوارة و طرابلس، وشمالية غربية إلى شمالية شرقية على باقي الساحل، سرعتها بين 05 و15 عقدة، قد تصل إلى 25 عقدة على سرت.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.

- البحر خفيف الموج إلى هادئ.

- درجة الحرارة تتراوح بين 22 و24 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة إلى متوسطة خلال سقوط المطر.