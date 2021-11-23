«توتال» الفرنسية توقع اتفاقيتين لتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية في ليبيا

أبرمت شركة «توتال» الفرنسية اتفاقيتين منفصلتين مع حكومة الوحدة الوطنية الموقتة والشركة العامة للكهرباء، لتنفيذ مشروعات تتعلق بتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية.
جاء ذلك خلال قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد في طرابلس أمس الإثنين، حيث تسعى «توتال» إلى تعزيز وجودها في سوق الطاقة المتجددة بالبلاد، وفق بيان مؤسسة «إنيرجي كابيتال آند باور»، المنظمة للحدث.
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ووقع نائب رئيس الحكومة رمضان بوجناح، والرئيس التنفيذي لـ«توتال» باتريك بويان اتفاقية لتطوير مشاريع الطاقة الشمسية في البلاد؛ ما يتيح مواصلة تطوير موارد الطاقة المتجددة المهمة، بالإضافة إلى دفع الاستثمار في النفط والغاز، مع زيادة الوصول إلى توليد الكهرباء عبر الطاقة الشمسية.
محطات توليد كهرباء من الطاقة الشمسية
ثم وقع بويان مذكرة تفاهم مع رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء وئام العبدلي؛ لتنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية أيضًا في جميع أنحاء ليبيا، إذ تهدف الاتفاقية إلى إنشاء محطات توليد كهرباء بقدرة تصل إلى 500 ميغاوات. وأعربت «توتال» عن استعدادها لمواصلة تعزيز الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة في ليبيا، وهي طاقة أكثر نظافة وبأسعار معقولة، وذلك مع تسريع ليبيا لمشاريع توليد الطاقة لتعزيز النمو الاقتصادي.