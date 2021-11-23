أحوال الطقس اليوم: أمطار خفيفة على بعض مناطق الشمال

سماء ملبدة بالغيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار الأجواء الغائمة على معظم مناطق الشمال، قد يتخللها أمطار خفيفة.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية، الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، تراوح درجات الحرارة القصوى في جميع المناطق بين 19 و29 درجة مئوية.

رأس أجدير حتى سرت وسهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء قليلة السحب، تتكاثر من حين إلى آخر، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق، والرياح متغيّرة الاتجاه إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول الخميس إلى جنوبية شرقية، نشطة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 20 و25 درجة مئوية على معظم المناطق.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مرادة

السماء قليلة السحب، تتكاثر من حين إلى آخر على بعض المناطق، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، والرياح جنوبية شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة اليوم والخميس، قد تسبب في إثارة الأتربة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 21 و26 درجة مئوية، ولا تتجاوز 19 درجة مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء قليلة السحب، تتكاثر غدًا، والرياح متغيّرة الاتجاه، خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 25 و28 درجة مئوية.