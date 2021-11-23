مجلس الأمن يعقد جلستين حول ليبيا اليوم وغدا

مجلس الأمن، (أرشيفية: الإنترنت)

قال مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طاهر السني إن مجلس الأمن سيعقد جلستين حول ليبيا الثلاثاء وغدا الأربعاء.

وستخصص الجلسة الأولى للاستماع إلى إحاطة المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا واستعراض تقريرها، حسب تغريدة السني على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

كما ستقدم في الجلسة الثانية إحاطة بعثة الأمم للدعم لدى ليبيا، حيث نبه السني إلى أن الجلستين علنيتان، وبمشاركة ليبيا.

وتأتي جلسة مجلس الأمن الدولي بعد يوم واحد من غلق باب التقدم للترشح في الانتخابات الرئاسية، حيث تقدم 98 مرشحا في القائمة الأولية، ستخضع أوراقهم لعمليات تدقيق وفحص، ثم مراجعة الطعون، وبعدها إعلان القائمة النهائية.