وزير الإسكان يدعو الشركات التركية للمشاركة في خطة «عودة الحياة»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 23 نوفمبر 2021, 01:55 صباحا
وزير الإسكان والتعمير يلتقي سفير تركيا لدى ليبيا كنعان يلماز، بحضور عدد من الشركات التركية (صفحة الوزارة على فيسبوك)

دعا وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية أبوبكر الغاوي، الإثنين، الشركات التركية للمشاركة في خطة «عودة الحياة»، من خلال تفعيل مشروعاتها المتعاقد عليها سابقاً، والمشاركة في مشاريع جديدة.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع سفير تركيا لدى ليبيا كنعان يلماز والوفد المرافق له، وبحضور عدد من الشركات التركية العاملة في ليبيا والمنفذة لعدد من المشاريع، وإبراهيم تاكيته رئيس لجنة إدارة جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية وميلاد شقلوف مدير عام الجهاز.

وأكد وزير الإسكان عمق العلاقات بين البلدين، وأن تركيا شريك اقتصادي لليبيا، و«بتراجع عمل الشركات التركية فإن الخسائر تشمل البلدين».

- «الإسكان»: تطوير 539 مدينة ضمن خطة «عودة الحياة»
- حكومة الوحدة: تنفيذ 732 مشروعا ضمن خطة «عودة الحياة»
- الحكومة تبحث استكمال الإجراءات التعاقدية لبدء تنفيذ مشروعات «عودة الحياة»

وألقى رئيس لجنة إدارة جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية كلمة ترحيبية، أكد فيها دور الشركات التركية المهم، منوهاً أننا لا نمتلك الوقت، وعلى الشركات المنفذة استئناف العمل في المشاريع المتوقفة خصوصاً التي وصلت إلى نسب إنجاز كبيرة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الإسكان والتعمير الانتهاء من خطة قصيرة لمعالجة الأوضاع العمرانية القائمة على المستوى المحلي، تشمل تطوير 539 مدينة و591 مشروعًا تنمويًّا ضمن خطة «عودة الحياة».

وأشارت الوزارة، في بيان عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»، إلى أن الخطة تهدف إلى معالجة أوضاع العمران القائم ووضع حد للبناء العشوائي والانفلات العمراني، وهي خطة تشمل كل المدن الليبية من امساعد شرقًا حتى رأس اجدير غربًا ومن شواطئ البحر المتوسط شمالًا حتى كثبان رمال الصحراء الكبرى جنوبًا.

وفي 17 نوفمبر الجاري، اتفق رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة، مع رؤساء الأجهزة التنفيذية على استكمال الإجراءات التعاقدية، وذلك للبدء الفعلي في عدد من المشروعات الأساسية ضمن خطة التنمية «عودة الحياة».

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