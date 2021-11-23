قمة ليبيا للطاقة تستعرض خطة الحكومة للاستثمار في قطاع النفط والغاز

انعقاد قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد بمشاركة وزير الاقتصاد والتجارة (صفحة الوزارة على فيسبوك)

استعرضت قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد، اليوم الإثنين، خطة الحكومة للاستثمار في قطاع النفط والغاز مع الشركات الرائدة بالمجال، وزيادة القدرات الإنتاجية وبرامج تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، بالإضافة إلىى مشاريع استثمارية في مجال الطاقة البديلة ودعم وتطوير الشبكة العامة للكهرباء.

وانطلقت الإثنين بالعاصمة طرابلس فعاليات قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد بمشاركة نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان أبوجناح ووزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج ووزراء الخارجية والنفط والغاز والمالية ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء، وذلك ضمن خطة حكومة الوحدة الوطنية للتطوير البنية التحتية لقطاعات النفط والطاقة وطرح الفرص الاستثمارية الواعدة.

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وأفاد بيان نشرته صفحة وزارة الاقتصاد على مقوع «فيسبوك» أن القمة شهدت خلال يومها الأول توقيع اتفاقيات بين حكومة الوحدة الوطنية وشركة «توتال» الفرنسية.

حضر فعاليات اليوم الأول عدد من أعضاء مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة وعدد من مديري المصارف التجارية والمتخصصة وسفراء الدول الأجنبية ومديري الشركات النفطية الأجنبية الكبرى العاملة في ليبيا، ولفيف من المهتمين والباحثين، حيث تستمر فعاليات القمة التي تنظمها وزارة النفط والغاز إلى غد الثلاثاء 23 نوفمبر 2021.

وخلال الفاعلية، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «توتال» الفرنسية باتريك بويان، أن الشركة ستخصص ملياري دولار في مشروع الواحة النفطي، مما يعزز الإنتاج بنحو 100 ألف برميل يوميًا، وزيادة الإنتاج في حقل مبروك، والمساعدة في إنتاح 500 ميغاواط من الطاقة الشمسية.

انعقاد قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد بمشاركة وزير الاقتصاد والتجارة (صفحة الوزارة على فيسبوك)

انعقاد قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد بمشاركة وزير الاقتصاد والتجارة (صفحة الوزارة على فيسبوك)