«توتال» تستثمر ملياري دولار في مشروع الواحة النفطي

أحد مشروعات توتال في ليبيا (موقع الشركة الإلكتروني)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «توتال» الفرنسية باتريك بويان، اليوم الإثنين، أن الشركة ستخصص ملياري دولار في مشروع الواحة النفطي، مما يعزز الإنتاج بنحو 100 ألف برميل يوميًّا، وزيادة الإنتاج في حقل مبروك، والمساعدة في إنتاح 500 ميغاوات من الطاقة الشمسية.

وقدَّم مدير عملاق الطاقة الفرنسي، خلال اليوم الأول لقمة ليبيا للطاقة والاقتصاد في طرابلس، عرضًا عن مرونة الشركة في صناعة الطاقة، ومكانتها كلاعب على المستوى العالمي، مع تلبية الطلب المحلي وتطوير الموارد الطبيعية للبلاد بطريقة مستدامة.

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وأكد التزام «توتال» بإيجاد مصادر جديدة للنفط والغاز في ليبيا، والاستثمار في مشاريع جديدة للنفط الخام لتلبية الطلب العالمي. وقال بويان: «تتمتع ليبيا بالقدرة على أن تكون مساهمًا رئيسيًّا في ميزان النفط الدولي خلال العقد المقبل»، مشيرًا إلى إمكانات البلاد النفطية غير المستغلة، التي لم يتم اكتشافها بعد من خلال التنقيب.

وسلط المسؤول الضوء على مساهمات الشركة في توفير الكهرباء للمواطنين الليبيين مع تسهيل إمكانية الاستثمار في بناء القدرات المحلية لدعم تنشيط قطاع المحروقات.

والسبت الماضي نقلت «بوابة الوسط» عن مصدر من المجلس الرئاسي، أن مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية وافق على بيع حصة شركة «هيس» الأميركية في امتياز الواحة البالغة 8.16% إلى شركتي «توتال إنيرجي» الفرنسية و«كونو فيليبس» الأميركية «مناصفة» بين المشترين، إلا أنه لم يفصح عن القيمة المالية للصفقة.