98 مرشحا بالقائمة الأولية.. انتهاء مرحلة الترشح للانتخابات الرئاسية

من مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. (صفحتها على فيسبوك)

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مساء اليوم الإثنين، انتهاء مرحلة التقديم بأوراق الترشح للانتخابات الرئاسية.

وكانت آخر إحصائية رسمية أعلنتها المفوضية العليا للانتخابات أفادت بتقديم 61 مرشحًا أوراقهم إلى المراكز الانتخابية في عموم البلاد، حتى مساء أمس الأحد.

لكن على مدار اليوم، الإثنين، نقلت قناة «ليبيا الوطنية» والمنصات الإعلامية، كلمات لمرشحين عقب تقديم أوراقهم رسميًّا، أظهرت ارتفاع العدد إلى 98 مرشحًا بنهاية المرحلة الأولية، قبل أن تخضع لعمليات تدقيق وفحص، ومراجعة الطعون، ومن ثمّ إعلان القائمة النهائية.

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وتعقد المفوضية بعد ظهر غد الثلاثاء مؤتمرًا صحفيًّا بشأن انتهاء هذه المرحلة الأولية، والمراحل التالية، وآخر استعدادات توزيع بطاقة الناخب.

وكان رئيس قسم المرشحين التابع لإدارة العمليات بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات التواتي رمضان التواتي، قال إن القسم يعكف حاليًا على فحص وتدقيق ملفات المرشحين للانتخابات الرئاسية، الواردة من مكاتب الإدارة الانتخابية، وذلك بعد استلامها، ووفقاً للشروط التي نصت عليها القوانين الانتخابية.

ونصت لائحة ودليل الترشح للانتخابات، التي أصدرتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في العاشر من الشهر الجاري، على نشر القوائم الأولية للمرشحين بعد يومين من انتهاء المدة المحددة لتسجيل المرشحين في فروع مكاتب الإدارة الانتخابية، وتتشابه إجراءات التدقيق والفحص والطعون للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وبعد 72 ساعة من نشر القوائم الأولية ستتلقى لجنة الطعون الابتدائية التظلمات على المرشحين، على أن تصدر اللجنة قرارها خلال 72 ساعة أخرى.

وبعدها تتلقى لجنة الاستئناف الطعون على قرار لجنة الطعون الابتدائية خلال 72 ساعة، على أن تفصل في تلك التظلمات خلال 72 ساعة أخرى، وبعدها تصدر اللائحة النهائية للمرشحين.

وفيما يلي قائمة بأسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية:

1- عبدالحكيم علي الفيتوري بعيو

2- سيف الإسلام معمر محمد القذافي

3- أسعد محسن علي زهيو

4- فيضان عياد محمد حمزة

5- السنوسي عبدالسلام عبدالسلام السنوسي

6- محمد أحمد امحمد المزوغي

7- عبدالله أحمد المهدي ناكر

8- فتحي حمد محمد بن شتوان

9- خليفة بالقاسم عمر حفتر

10- عبدالحكيم ضو ظاهر زامونة

11- علي زيدان محمد زيدان

11- محمد أحمد منصور الشريف

13- محمد علي محمد المهدي

14- أحمد عمر أحمد معيتيق

15- عارف علي أحمد النايض

16- عثمان عبدالجليل محمد امحمد

17- عبدالسلام يونس رحيل الورفلي

18- فتحي علي عبدالسلام باشاغا

19- محمد خالد عبدالله بشير الغويل

20- مروان عبدالله علي عميش

21- عبدالحكيم سالم علي كشيم

22- إسماعيل عمر الشتيوي غرغار

23- أسامة خيرالله علي محمد

24- عقيلة صالح عيسى اقويدر

25- ضو عبدالله ضو أبوضاوية

26- علي البشير محمد الزويك

27- بشير صالح بشير الشرقاوي

28- المبروك محمد المبروك أبوعميد

29- عبدالمجيد غيث عبدالمجيد سيف النصر

30- محمد الهادي محمد حتواش

31- خليفة صالح سعيد محمد

32- بوسيف اطوير بوسيف علي

33- عبدالحافظ قدور

34- محمد المنتصر

35- عبدالعزيز الخوجة

36- جمعة أبوعوينة

37- حمد بورويق

38- مصطفى المجدوب

39- عادل محمد عبدالسلام اللافي

40- عبدالرحيم حلوم

41- حاتم الكور

42- عبدالوهاب ميلاد

43- علي العيساوي

44- محمد عبدالسلام محمد الجديدي

45- الطاهر عريبي

46- أحمد مصباح أبوجناح

47- أنور العاشوري

48 - نوري أبوسهمين

49- عمر الحاسي

50- خالد شكشك

51- عادل الزروق

52- محمود خليفة التليسي

53- منير ساسي خليفة

54- عبدالحميد الدبيبة

55- مصدق حبرارة

56- أسامة عبدالمجيد طليش

57- عبدالسلام محمد خميس السمران

58- عثمان محمد النكاح

59- الشريف الوافي

60- عبدالهادي الحويج

61- خليفة الغويل

62- زكريا سعد محمد عبدالعاطي

63- ضو المنصوري

64- أبوالقاسم المشاي

65- حامد البغدادي

66- إبراهيم عمر الدباشي

67- أكرم الفكحال

68- معيوف علي معيوف

69- عاشور شوايل

70- أحمد عليوان القنصل

71- سلامة إبراهيم الغويل

72- أحمد خليفة جبريل

73- مسعود محمد مبروك

74- الهمالي بشير كرناف

75- عبدالمنعم الهوني

76- ليلى بن خليفة

77- محمد عمر أحمد موسى

78- سليمان البيوضي

79- عبدالسلام أبوبكر محمد

80- سليمان علي قجم

81- رضوان إبراهيم دوزان

82- بشير إبراهيم الأحمدي

83- خالد كعيم

84- يوسف شاكونا

85- المبروك جمعة سلطان حنيش

86- رياض محمد بوقيلة

87- زايد محمد عبدالله محمد

88- عثمان أدم إبراهيم البصير

89- عبدالحميد بلال لنه

90- عبدالحميد محمود النعمي

91- مفتاح ظاهر حمادي

92- حسن طاطانكي

93- محمد الحراري

94- هنيدة محمد المهدي تومية

95- فضيل محمد الطيب الأمين

96- محمد الشاوش

97- خالد عامر البيباص

98- الصديق عبدالكريم كريم