الصديق عبدالكريم كريم يقدم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية

الصديق عبدالكريم كريم متحدثا عقب تقديم أوراق ترشحه في الانتخابات الرئاسية. (بث مباشر)

قدم المرشح الصديق عبدالكريم كريم، مساء اليوم الإثنين، أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في طرابلس، ليكون المرشح رقم 98 في الانتخابات المقررة يوم 24 ديسمبر المقبل.

وقال كريم في كلمة عقب تقديم أوراق ترشحه بثتها قناة «ليبيا الوطنية» إنه يود أن يعمل مع الجميع من أجل إخراج ليبيا إلى بر الأمان، والاستفادة من دروس الماضي والحالات المختلفة التي شكلت الفسيفساء الليبية.

وشدد كريم على أنه «لا يمكن أن يجمع الليبيين إلا دولة حديثة قائمة على المواطنة وحقوق الإنسان، وأن يشعر المواطن فيها بأنه حر»، موضحًا أنه «لا يمكن أن يتحقق ذلك دون المصالحة الوطنية التي تؤسس لمرحلة جديدة، ودونها لا يمكن عبور الأمواج التي تلاطم سفينة ليبيا».

ودعا كريم إلى التصالح مع التاريخ الليبي والتعامل معه بموضوعية، وإخراج العواطف بعيدًا «لأن هذا الميراث التاريخي هو الذي شكل الشخصية الليبية»، مؤكدًا أن الليبيين بإمكانهم بناء نهضة جبارة رغم التحديات الراهنة.