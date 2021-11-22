خالد عامر البيباص يقدم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية

خالد عامر البيباص متحدثا عقب تقديم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية. (بث مباشر)

قدم المرشح خالد عامر البيباص ، مساء اليوم الإثنين، أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في طرابلس، ليكون المرشح رقم 97 في الانتخابات المقررة يوم 24 ديسمبر المقبل.

وقال البيباص، في كلمة عقب تقديم أوراق ترشحه بثتها قناة «ليبيا الوطنية»، إنه يأمل التوفيق لليبيين في اختيار رئيس الدولة وأن تجرى هذه العملية بشفافية ونزاهة تجعل الجميع يقبل بنتيجتها.

وأشاد البيباص بدور المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والعاملين فيها بمختلف المكاتب التابعة لها، آملًا بأن تجرى الدورة الثانية لرئيس الدولة في المرة القادمة وفق دستور دائم يرسخ قواعد الحكم في ليبيا.