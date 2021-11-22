محمد الشاوش يقدم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية

محمد الشاوش متحدثا عقب تقديم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية. (بث مباشر)

قدم المرشح محمد الشاوش، مساء اليوم الإثنين، أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في طرابلس، ليكون المرشح رقم 96 في الانتخابات المقررة يوم 24 ديسمبر المقبل.

وقال الشاوش، في كلمة عقب تقديم أوراق ترشحه بثتها قناة «ليبيا الوطنية»، إنه يعتز بالليبيين كافة على إرادتهم لتعويض كل لحظة ألم وحزن وضعف عاشوها خلال السنوات الماضية، مخاطبًا حب الليبيين في الحياة والأمل في التغيير، معلنًا أنه ترشح للانتخابات الرئاسية وكله ثقة وإرادة لتغيير الوضع الراهن نحو الفضل.

وأكد الشاوش ثقته في رغبة الليبيين في الإصلاح ومشاركة الليبيين في تحديد مصير ليبيا، متمنيًا لليبيين التوفيق، ومشيدًا بدور المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والعاملين فيها.