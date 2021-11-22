فضيل الأمين يقدم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية

المرشح الرئاسي فضيل الأمين متحدثا عقب تقديم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية. (بث مباشر)

قدم عضو لجة حوار الصخيرات، رئيس مجلس التطوير الاقتصادي السابق، فضيل الأمين، اليوم الإثنين، أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في طرابلس ليصبح المرشح رقم 95 في الانتخابات المقررة يوم 24 ديسمبر المقبل.

وقال الأمين في كلمته عقب تقديم أوراق ترشحه، بثتها قناة «ليبيا الوطنية» إنه يأمل أن تؤسس هذه العملية «لرئاسة حقيقية تنبع من الشعب الليبي وتخلق شرعية واضحة» للمؤسسات، كانت مفقودة خلال السنوات الماضية، مشيدًا بدور المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ومَن سجلوا للمشاركة في الاستحقاق المقبل.

وشدد الأمين على ضرورة العمل من أجل إخراج ليبيا من دوامة الأزمات والعبث الذي طال، داعيًا الليبيين إلى الذهاب إلى مراكز الاقتراع لاستلام بطاقاتهم الانتخابية وأن يشاركوا بشكل فعال وأن يختاروا الأفضل لقيادة البلاد.

وأضاف أن ليبيا تعاني إشكاليات عديدة، والأمر ليس بالسهولة والبساطة التي يتخيلها الناس، مشيرًا إلى أن البلد منقسم، وسط مخاطر حقيقية ومصيرية تحتاج إلى جهود حقيقية للتكاتف من أجل الخروج إلى بر الأمان؛ لأن البلد أمام منعطف خطير، لكنها عبر هذه العملية يمكن أن تخرج للبراح لمواجهة الإشكاليات الاقتصادية والاجتماعية.

واعتبر الأمين أن أهم التحديات التي تواجه البلاد هي «إعادة وحدة ليبيا من جديد»، مؤكدًا قدرة الليبيين وإمكاناتهم للقيام بهذه المهمة من خلال «إرادة حقيقية وتفاعل جاد عبر الحوار يمكن أن يؤسس لمرحلة جديدة في مستقبل البلاد».

وحذر الأمين من ضياع الفرصة الحالية «التي قد لا تعود إلا بعد فترة طويلة»، مشيرًا إلى أن آخر انتخابات حقيقية شهدتها البلاد كانت في العام 2014، التي جرى خلالها اختيار مجلس النواب الحالي.