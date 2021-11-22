محمد الحراري يقدم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية

محمد الحراري متحدثا عقب تقديم أوراق ترشحه للرئاسية. (بث مباشر)

قدم المرشح محمد الهادي الهاشمي الحراري، اليوم الإثنين، أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في طرابلس ليصبح المرشح رقم 93 في الانتخابات المقررة يوم 24 ديسمبر المقبل.

وقال الحراري، في كلمة له عقب تقديم أوراق ترشحه بثتها قناة «ليبيا الوطنية»، إن الليبيين انتظروا هذا الاستحقاق أكثر من خمسة عقود «عبد له بدماء الشهداء ونضال الرجال والحرائر».

وطالب الحرار وسائل الإعلام بأن تعي دورها جيدًا في هذه الفترة التي انتظرها الليبيون كثيرًا، متمنيًا أن ترقى رسالتهم إلى مستوى هذا الاستحقاق.

كما طالب الحراري المتنافسين في الانتخابات الرئاسية بأن تكون المنافسة شريفة تتركز على المشروع والبرامج العملية التي تستطيع النهوض بالبلاد، داعيًا الليبيين إلى تحمل مسؤولياتهم واختيار ممثليهم بعناية لإدارة شؤون البلاد.