مفتاح طاهر حمادي يقدم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية

المرشح مفتاح حمادي متحدثا عقب تقديم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية. (بث مباشر)

قدم المرشح مفتاح طاهر حمادي، اليوم الإثنين، أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في طرابلس، ليصبح المرشح رقم 91 في الانتخابات المقررة يوم 24 ديسمبر المقبل.

وقال حمادي في كلمة عقب تقديم أوراق ترشحه بثتها قناة «ليبيا الوطنية» إن التفاؤل بمستقبل ليبيا بات ملموسًا في مساعي جميع المرشحين لإعداد مشروع عمل ينفع الوطن، موضحًا أن مشروعه لرئاسة ليبيا «لا يبتعد عن الشباب».

وأكد أنه يخوض السباق الرئاسي لأن الظرف يفرض العمل والتمسك بحقوق الليبيين في بناء دولتهم، مشيدًا بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات والعاملين فيها بمختلف مناطق ليبيا لتنفيذ ومتابعة هذه العملية.