زايد محمد عبدالله يقدم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية

المرشح زايد محمد عبدالله محمد متحدثا عقب تقديم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية. (بث مباشر)

قدم المرشح زايد محمد عبدالله محمد، اليوم الإثنين، أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في طرابلس في الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

وقال محمد في كلمة عقب تقديم أوراق ترشحه، بثتها قناة «ليبيا الوطنية» إن على الليبيين الإقبال على هذا الاستحقاق التاريخي بكل قوة ودون تردد، مؤكدًا أن مصلحة الوطن في المصالحة الوطنية الشاملة واستعادة الدولة سيادتها على كل ترابها واستقلال قرارها دون التبعية للخارج ورفع مستوى ميعشة المواطن الليبي.

وأكد أنه أنهى إجراءات ترشحه لدى اللجنة المختصة بالمفوضية العليا للانتخابات، آملًا بأن يكون هذا الحدث بوابة لخروج ليبيا من هذا النفق وبداية لاستقرار ليبيا.