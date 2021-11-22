عبدالحميد النعمي يقدم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية

المرشح عبدالحميد النعمي متحدثا عقب تقديم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية. (بث مباشر)

قدم المرشح عبدالحميد محمود النعمي، اليوم الإثنين، أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في طرابلس ليصبح المرشح رقم 90 في الانتخابات المقررة يوم 24 ديسمبر المقبل.

وقال النعمي، في كلمة له عقب تقديم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية بثتها قناة «ليبيا الوطنية»، إنه كان يتمنى أن تجرى العملية الانتخابية في ظروف أفضل وتتاح لليبيين فرصة للإعداد لها بشكل أفضل وإعداد قوانين ونظم تضمن نجاحها.

وأضاف النعمي أن الضغوط الدولية والإقليمية حالت دون ذلك، متمنيًا أن تتيح العملية الحالية الفرصة لليبيين لبناء دولتهم وطي صفحة الماضي والاستفادة من التجارب السابقة، معتبرًا أن المطلوب من الجميع في هذه المرحلة هو نظرة جديدة للأوضاع للانطلاق نحو المستقبل.

وشدد النعمي على ضرورة ألا يبقى الليبيون أسرى لتلك المرحلة الماضية التي اتسمت بعدم الاستقرار والصراعات المسلحة، لافتًا إلى ضرورة تجاوز الماضي والتعامل مع المرحلة المقبلة بالجدية المطلوبة من مختلف الأطراف.

ودعا النعمي المواطنين إلى ضرورة اختيار ممثليهم بعناية، وعدم الانجرار وراء المال الفاسد والتجاذبات الدولية والإقليمية، واتخاذ موقف صارم بالانحياز إلى الوطن.