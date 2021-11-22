المنفي يشارك في قمة «الكوميسا» بالقاهرة

رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي (أرشيفية: الإنترنت)

يصل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الإثنين، إلى العاصمة المصرية القاهرة، للمشاركة في القمة الحادية والعشرين لرؤساء دول وحكومات السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا «الكوميسا».

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي، على «فيسبوك»، بأن المنفي سيغادر إلى القاهرة تلبية لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لحضور قمة «الكوميسا»، التي ترأسها مصر.

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ويحضر فعاليات القمة، المقرر انعقادها في العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة، ممثلو الدول الأفريقية أعضاء التجمع البالغ عددها 21 دولة، سواء بالمشاركة الفعلية أو الافتراضية عبر تقنية الـ«فيديو كونفرانس»، إلى جانب سكرتير عام «الكوميسا» وعدد من رؤساء التجمعات الاقتصادية الأفريقية.

القمة تعقد تحت شعار «تعزيز القدرة على الصمود من خلال التكامل الرقمي الاقتصادي الاستراتيجي» بهدف تشجيع استخدام أدوات الاقتصاد الرقمي لتيسير ممارسة الأعمال داخل تجمع الكوميسا وتعزيز قدرة الدول أعضاء التجمع على الصمود لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة «كورونا» على اقتصاداتها.