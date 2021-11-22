يوسف شاكونة يقدم أوراق ترشحه إلى الانتخابات الرئاسية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 22 نوفمبر 2021, 06:32 مساء
المرشح الرئاسي يوسف شاكونة متحدثا عقب تقديم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية. (بث مباشر)

قدم المرشح يوسف مولود محمد شاكونة، اليوم الإثنين، أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في طرابلس، في الانتخابات المقررة يوم 24 ديسمبر المقبل.

وقال شاكونة، في كلمة بثتها قناة «ليبيا الوطنية»، إنه يأمل أن تصل ليبيا إلى مكانتها التي تستحقها بين الدول لأن المواطن الليبي «عزيز كريم منذ طفولته حتى مماته.. وهو كل ليبيا وعماد كل الحركة ومشروعنا السياسي».

وأشاد شاكونة بكل أعضاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، آملًا بأن تتمكن ليبيا من الوصول إلى الدولة المدنية، دولة الحقوق والحريات المصانة لكافة المواطنين.

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