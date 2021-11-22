خالد كعيم يقدم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية

خالد كعيم متحدثا عقب تقديم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية. (بث مباشر)

قدم المرشح خالد المقطوف صالح كعيم، اليوم الإثنين، أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ليصبح المرشح رقم 84 في الانتخابات المقرر عقدها يوم 24 ديسمبر المقبل.

وقال كعيم، في كلمة بثتها قناة «ليبيا الوطنية»، إنه تأخر في إعلان ترشحه لأنه لم يكن ينوي ذلك «لكن هناك أمورًا طارئة» دفعته لذلك و«هو أن العملية الانتخابية بدأت كنها شأنًا خارجيًّا وليست شأن الليبيين، لذا رأيت أنه يمكن أن أساعد بخبرتي السابقة الليبيين في استعادة السيادة الوطنية».

ودعا كعيم وهو دبلوماسي سابق شغل عديد المناصب داخل وخارج ليبيا كان آخرها الناطق باسم وزارة الخارجية في 2011، الليبيين كافة إلى اغتنام الفرصة المواتية «لتجاوز المرحلة الصعبة واسترداد مصنع القرار في داخل ليبيا، وإحداث تنمية تعتمد في الأساس على الشعب الليبي والموقع الجغرافي»، موضحًا أن «من أولوياته تحقيق المصالحة».