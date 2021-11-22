محمد عمر موسى يقدم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية

المرشح محمد أحمد موسى متحدثا بعد تقديم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية لمكتب الإدارة الانتخابية في سبها. (بث مباشر)

قدم المرشح محمد عمر أحمد موسى بن جديرية، اليوم الإثنين، أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية إلى مكتب الإدارة الانتخابية سبها التابع للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات ليصبح المرشح رقم 77 في الانتخابات المقرر عقدها يوم 24 ديسمبر المقبل.

وأعرب موسى في كلمته التي بثتها قناة «ليبيا الوطنية» عن أمله في أن يتمكن الليبيون من النهوض بالبلاد والذهاب إلى بر الأمان وإعادة الكلمة إلى صحابها، وتمكين الليبيين من اختيار من يمثلهم ويدير شؤون الدولة.

وحيا موسى «صناع السلام» في ليبيا الذين أسفرت جهودهم عن المساعدة في الوصول إلى هذه اللحظة التي سيختار من خلالها الشعب رئيس الدولة وفق إرادته الحرة.