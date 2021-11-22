سليمان قجم يقدم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية

اللواء سليمان قجم متحدثا بعد تقديم أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسية. (بث مباشر)

قدم اللواء سليمان علي قجم، اليوم الإثنين، أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في طرابلس، ليصبح المترشح رقم 80 في الانتخابات المقررة يوم 24 ديسمبر المقبل.

وقال قجم في كلمة، عقب تقديم أوراق ترشحه، بثتها قناة «ليبيا الوطنية» إنه تعمد «ارتداء الزي الليبي ليعبر عن مدى تلاحم الليبيين بكل أطيافهم ومكوناتهم وينتمون من خلاله إلى مكون واحد هو «قبيلة ليبيا».

ووعد قجم وهو ضابط شرطة سابق، بالعمل من أجل بناء ليبيا الحديثة بعيدًا عن الوعود الزائفة، بعد عقد من المحن والصعاب، متمنيًا التوفيق للجميع آملًا بأن يعم الأمن والسلام والاستقرار ليبيا بسواعد رجالها.