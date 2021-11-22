رضون إبراهيم دوزان يقدم أرواق ترشحه للانتخابات الرئاسية

المترشح الرئاسي رضا إبراهيم دوزان متحدثا عقب تقديم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية. (بث مباشر)

قدم المرشح الرئاسي رضوان إبراهيم دوزان، اليوم الإثنين، أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في طرابلس، ليصبح المرشح رقم 81 في الانتخابات المقرر عقدها يوم 24 ديسمبر المقبل.

وأشاد دوزان في كلمة له عقب تقديم أوراق ترشحه، بثتها قناة «ليبيا الوطنية» بإدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والعاملين فيها، داعيا الليبيين إلى الاختيار بعناية من سيتولى المسؤولية وإدارة شؤون الدولة.

وأضاف أن هذا الحدث هو الأول في تاريخ ليبيا الذي تتاح فيه الفرصة للشعب أن يختار رئيسه، مشيرا أن أنه قدم إجراءاته الخاصة بالترشح لدى اللجنة المختصة بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.