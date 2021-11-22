مرتبات العاملين في الوظيفة العامة.. بداية المربوط ونهايته والعلاوة السنوية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 22 نوفمبر 2021, 03:50 مساء
وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية خلال اجتماع جتماعاً صباح مع رئيس اللجنة العليا لمشروع إصلاح المالية العامة، في أبريل الماضي. (أرشيفية: وزارة المالية)

أظهر مشروع قانون المرتبات الجديد أن الجدول العام لمرتبات العاملين في الوظيفة العامة يبدأ بالدرجة الأولى التي يبدأ مربوطها من 750 دينارًا، وينتهي عند 950 دينارًا، وعلاوة سنوية 20%. ثم الدرجة الثانية براتب بدايته 850 دينارًا، وبنهاية مربوط 1050 دينارًا وعلاوة سنوية 20%.

والدرجة الوظيفية الثالثة فقد بدأت بمربوط 950 دينارًا، وتنتهي بـ1150 دينارًا، والدرجة الرابعة بدايتها 1050 دينارًا ونهاية المربوط 1250 دينارًا. وذلك بعلاوة سنوية 20% لكل منهما. أما الدرجات الأعلى في جدول العاملين وتشمل الدرجة 15 براتب بدايته 3500 دينار، ونهاية مربوط 4100 دينار، تليها الدرجة 14 براتب 3140 دينارًا ونهايته 3740 دينارًا، بنسبة زيادة سنوية 60%، ثم الدرجة 13 براتب 2800 دينار، ونهاية مربوط 3340 دينارًا، وبنسبة زيادة سنوية 50% لكل منها.

وفيما يلي صورة من الجدول العام المقترح لمرتبات العاملين في الوظيفة العامة:

 

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