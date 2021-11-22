مجلس الدولة في حالة انعقاد دائم: قوانين الانتخابات تعرضها لـ«الطعن القانوني»

من جلسة المجلس الأعلى للدولة، 23 نوفمبر 2021. (فيسبوك)

أكد المجلس الأعلى للدولة أن «قوانين الانتخابات التي أصدرتها رئاسة مجلس النواب مخالفة للإعلان الدستوري، وستعرِّض الانتخابات في حال إجرائها إلى الطعن القانوني في صحتها، حتى من قِبل المرشحين أنفسهم».

وعقد المجلس برئاسة خالد المشري، الإثنين، جلسته الواحدة والسبعين في العاصمة طرابلس. وحسب بيان صادر عن المجلس فقد «اعتبر نفسه في حالة انعقاد دائم، وكلَّف مكتب الرئاسة تشكيل لجنة لوضع مبادرة للخروج من الأزمة وتعزيز الثقة بالعملية الانتخابية، وضمان نزاهتها وشفافيتها».

في هذه الأثناء، تستمر مكاتب المفوضية العليا للانتخابات في طرابلس وبنغازي وسبها في تلقي أوراق المرشحين للانتخابات الرئاسية، ومن المقرّر عقد مؤتمر صحفي لإعلان قفل باب الترشح.

من جلسة المجلس الأعلى للدولة، 23 نوفمبر 2021. (فيسبوك)

من جلسة المجلس الأعلى للدولة، 23 نوفمبر 2021. (فيسبوك)

من جلسة المجلس الأعلى للدولة، 23 نوفمبر 2021. (فيسبوك)