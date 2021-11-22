عبدالمنعم الهوني يقدم أوراق ترشحه للرئاسة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 22 نوفمبر 2021, 03:11 مساء
عبدالمنعم الهوني خلال تقديمه بأوراق ترشحه في الانتخابات الرئاسية، 22 نوفمبر 2021، (صورة من بث مباشر)

قدَّم سفير ليبيا السابق لدى القاهرة، عبدالمنعم الهوني، ملف ترشُّحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وسلَّم أوراق ترشُّحه في مكتب الإدارة الانتخابية بطرابلس، اليوم الإثنين، حسب بث مباشر للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وتمنى الهوني، في كلمة عقب استكماله الإجراءات، أن تسير العملية الانتخابية «بشكل سلس»، معقبًا: «سأعترف بالنتائج طالما تمت بشكل نزيه وشفاف».

وأكمل: «تركت ليبيا من العام 1975، ورجعت في العام 2000، ومنذ ذلك الحين أنتظر هذا اليوم، وهذه أول انتخابات في تاريخ ليبيا مباشرة، وهناك انتخابات مقبلة أتمنى كل التوفيق لكل المرشحين».

والهوني أحد أعضاء ما عُرف بحركة الضباط التي قادها العقيد معمر القذافي لإسقاط النظام الملكي.

وشغل منصاب عدة كوزير الخارجية ورئيس جهاز المخابرات العامة، قبل أن ينشق في منتصف السبعينيات، وانضم إلى صفوف المعارضة الليبية في الخارج.

تصالح مع القذافي قبل العام 2011، وعينه مندوب ليبيا في جامعة الدول العربية، وبعد ثورة فبراير شغل منصب سفير ليبيا في القاهرة.

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