استمرار تراجع الدولار واليورو بالسوق الموازية

أسعار صرف العملات الدولية في السوق الموازية. (بوابة الوسط)

استمر تراجع سعر العملتين الأميركية والأوروبية أمام الدينار في السوق الموازية اليوم الإثنين، مقارنة بتعاملات أمس الأحد.

وانخفض سعر الدولار بقرش واحد، مسجلاً 4.99 دينار مقابل 5 دنانير أمس، واليورو قرشين اثنين، مسجلاً 5.50 دينار مقابل 5.52 دينار أمس.

في حين، استقر سعر الجنيه الإسترليني عند 6.60 دينار، حسب تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل. ولم يطرأ أي تغيير على سعري الليرة التركية والدينار التونسي، وبيعا بـ0.46 دينار، و1.75 دينار ليبي على الترتيب.

في حين سجّل سعر كسر الذهب 211 دينارًا للغرام.