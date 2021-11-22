الكوني يلتقي كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي (صور)

الكوني والمفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية والهجرة إيلفا جوهانسون، في بروكسل، 22 نوفمبر 2021. (المجلس الرئاسي)

بدأ عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، جولة أوروبية صباح اليوم الإثنين، بلقاء كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي.

وحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، يبدأ الكوني أول اجتماعاته مع المفوضة الأوربية للشؤون الداخلية والهجرة إيلفا جوهانسون.

يحضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية محمد عبسي والوفد المرافق له.

الكوني خلال مباحثات مع المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية والهجرة ايلفا جوهانسون، في بروكسل، 22 نوفمبر 2021. (المجلس الرئاسي)

الكوني خلال مباحثات مع المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية والهجرة إيلفا جوهانسون، في بروكسل، 22 نوفمبر 2021. (المجلس الرئاسي)

الكوني والمفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية والهجرة إيلفا جوهانسون، في بروكسل، 22 نوفمبر 2021. (المجلس الرئاسي)